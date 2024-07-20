Uzmanı velileri uyardı: “Tercih döneminde öğrenciyle çatışmak yerine makul yaklaşın”

Yayınlanma: 20.07.2024 - 12:32

Güncelleme: 20.07.2024 - 12:32

Tercih yaparken öğrencinin kendini tanımasının ve yeteneklerini bilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Eğitim Koçu ve Aile Danışmanı Selver Yazıcı velileri uyardı.

Yazıcı “YKS sürecinde tercih dönemi bilindiği üzere çok yaklaştı. Tercih döneminde özellikle öğrencilerin dikkat etmesi gereken birkaç konuya değinmek istiyorum bende. Öncelikle öğrencilerin kendini iyi tanıması, yeteneklerini iyi belirlemesi ve ne istediğini iyi bilmesi çok önemli. Bu mesleki açıdan ve gelecek planlaması açısından öğrenci için çok kıymetli bir tercih olacaktır.

Tercihlerimizi belirlerken öncelikle öğrencinin kendini tanıması, hangi mesleği istediği, istediği mesleğin geleceği, staj durumu ve iş bulma potansiyeli öğrenciler için çok önemlidir. Gidecekleri üniversitenin yerleşkeleri, bulundukları şehirleri, ulaşım şartları ve konaklama şartları da öğrencilerin göz önünde bulundurması gereken şartlardan bir tanesidir.

Tercih yaparken biz tabi ki öncelikle puan ve sıralamaya dikkat ederiz. Puan ve sıralamalarına göre öğrencilerin gerçekçi tercih yapmalarını isteriz. Bu anlamda YÖK’ün ulaştırdığı YÖK Atlas adında çok iyi bir site var. Burada geçmiş yıllardaki taban puanlar, sıralamalar ve öğrencilerin yerleştirme kontenjanları net bir şekilde bulunabilir. Buradan faydalanabilirler” dedi.



Yazıcı, öğrencilerin a ve b planı oluşturmaları durumunda daha rahat bir tercih dönemi geçirebileceklerini söyleyerek, “Benim öğrencilere özellikle en büyük tavsiyem bir rehber öğretmeninden, eğitim danışmanından ya da eğitim koçundan destek almalarıdır. Ne istediklerini bilerek bir a planı oluştururlarsa çok daha rahat bir tercih süreci yaşayacaklarını düşünüyorum. Fakat bunun yanında öğrencilerin bir b planı oluşturması, eğer önümüzdeki yıl tekrar sınava hazırlanacaklarsa ona göre davranmaları ya da başka bir meslek, başka bir üniversite tercihinde de mutlaka bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Eğer öğrenci bu yıl tercih yapmayacak ya da 12. sınıf 2025 YKS’ye hazırlanacaksa şayet şimdiden lütfen Eylül ya da Ekim ayını beklemeden ders çalışmaya ve özellikle TYT’yi yaz aylarında bitirmelerini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİYLE ÇATIŞMAYIN, MAKUL YAKLAŞIN''

Velilerin de tercih döneminde öğrencilere mantıklı ve makul yaklaşmaları gerektiğini söyleyen Selver Yazıcı, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tercih döneminde ailelere de tavsiyem olacak. Öğrencilerin ne istedikleri, yetenekleri ve tercihleri çok önemli ama tabi aileler açısından baktığımızda da üniversite için bir öğrenciyi şu an sosyoekonomik durumlarda şehir dışına göndermek biraz zorlu bir süreç olabilir. Ekonomik açıdan bu aileleri zorlayabilir. Fakat mantıklı ve makul yaklaşmak, öğrenciyle çatışma durumuna girmemek bizim için çok değerli ve çok önemli. Çünkü bu durumda veliler ile öğrenciler arasında yaşanan kaoslar bizi gerçekten olumsuz etkiliyor. Özellikle öğrenciyi çok olumsuz etkiliyor ve öğrenciler genel olarak şehir dışına kaçma eğiliminde bulunuyorlar. Tabi ki bu da velilerimizi özellikle ekonomik olarak çok olumsuz etkiliyor. Hem konaklama, hem ulaşım hem de öğrencinin okul masrafları derken, biraz çatışmadan kaçınmak, biraz daha makul davranmak, öğrencilerin yeteneklerine uygun daha yapıcı konuşmalarla daha iyi iletişim kurarak gitmelerini tavsiye ederim.”