Yayınlanma: 17.07.2024 - 14:59

Güncelleme: 17.07.2024 - 14:59

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının dün açıklanmasının ardından üniversite adayları, bu yıl ilk kez açılan yapay zeka, yapay zeka çözümleri, dijitalleşme ve büyük veri alanlarıyla ilgili bölümleri de tercih edebilecek. Peki, YKS tercihleri sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı? Başarı sıralaması uygulaması devam ediyor mu?

YKS TERCİHLERİ SIRALAMAYA GÖRE Mİ YAPILMALI?

Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olmalıdır.

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.