YKS tercihleri sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı? Başarı sıralaması uygulaması devam ediyor mu?

Kılavuza göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak. Adayların, ilgi ve yeteneklerine göre, iş gücü piyasasını dikkate alarak tercihte bulunmaları yerinde olacak. Peki, YKS tercihleri sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı? Başarı sıralaması uygulaması devam ediyor mu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2024 - 14:59
YKS tercihleri sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı? Başarı sıralaması uygulaması devam ediyor mu?
Abone Ol google-news

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının dün açıklanmasının ardından üniversite adayları, bu yıl ilk kez açılan yapay zeka, yapay zeka çözümleri, dijitalleşme ve büyük veri alanlarıyla ilgili bölümleri de tercih edebilecek. Peki, YKS tercihleri sıralamaya göre mi puana göre mi yapılmalı? Başarı sıralaması uygulaması devam ediyor mu?

YKS TERCİHLERİ SIRALAMAYA GÖRE Mİ YAPILMALI?

Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olmalıdır.

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.


YKS tercih haberleri YKS haberleri sınav haberleri

İlgili Haberler

YKS 2024: En çok tercih edilen bölümler: Hukuk, Tıp, Mühendislik, Diş Hekimliği, Psikoloji: En çok hangi şehirler tercih ediliyor?

YKS 2024: En çok tercih edilen bölümler: Hukuk, Tıp, Mühendislik, Diş Hekimliği, Psikoloji: En çok hangi şehirler tercih ediliyor?
YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları nereden öğrenilir?

YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları nereden öğrenilir?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler