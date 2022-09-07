Uzmanlar dikkat çekti: Okul döneminde beslenme çocukların başarısını etkiliyor

07 Eylül 2022 Çarşamba, 02:00

Yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme özellikle okul çağındaki çocuklar için hayati bir öneme sahip. Sabah erken saatlerde okula giden çocuklar, kahvaltı yapmadan evden çıktıklarında günlerinin geri kalanını olumsuz etkiliyor. Uzmanlara göre yetersiz beslenme, çocukların ileriki yaşamlarına kadar uzanan süreci etkileyebiliyor. Okul çağında beslenmenin öğrenmeye ve gelişime etkisi olduğunu anlatan uzmanlar, yeterli ve dengeli beslenmenin önemini, ideal bir beslenme çantasının içeriklerini Cumhuriyet’e anlattı.

BESİN ÇEŞİTLİLİĞİ ÖNEMLİ

Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri uzman diyestisyen Koray Tenekeci, çocuklarda yeterli ve dengeli beslenmenin ilerleyen yaşama da etki ettiğini söyledi. Tenekeci, “Yeterli ve dengeli beslenme, ilerleyen yaşlarda obezite, hipertansiyon, Tip 2 diyabet gibi hastalıkların oluşmasını azaltmakta da önemlidir. Bununla birlikte bir de okul başarısının, bilişsel fonksiyonların ve akademik başarı için de yeterli ve dengeli beslenme de önem taşımaktadır” dedi. Tenekeci, çocukların günün 6-8 saat arası süreyi okulda geçirdiklerini ve bu süre içerisinde de beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini anlatarak, “Çocukların okulda geçirdiği uzun sürelerde, günlük almaları gereken besin ve enerjilerin bir kısmını okullarda verilen toplu beslenme hizmetleri, kantin gibi yerlerden karşılanması anlamına gelmektedir. Yeterli ve dengeli beslenme, besin çeşitliliğine dayanır. Öğünler beslenme örüntüsünde olan tüm besinleri içermelidir. Süt ve süt ürünleri, et, yumurta, kurubaklagil ve yağlı tohumlar sebze meyve grubu ve tahıllar ve günlük su alımı önem arz etmektedir” diye konuştu.

Okul çağındaki çocuklarda ve ergenlerde sıklıkla ‘öğün atlama’ gibi yanlış beslenme alışkanlıklarının görüldüğünü kaydeden Tenekeci, “Öğün atlamak bu yaş grubunun önerilen düzeyin altında besin alıp yetersiz beslenmelerine yol açmaktadır ve bu durum okul başarısını olumsuz etkilemektedir. Ana öğünlerden biri olan kahvaltı öğünün düzenli olarak tüketilmesi okul dönemindeki başarıyı, bilişsel faaliyetleri, gelişimi ve özellikle hatırlamanın daha kolay olmasını sağlamaktadır. Kahvaltıyla güne başlayan çocuklar güne istekli başlayıp günün geri kalanını verimli bir şekilde sürdürmektedir. Yarı zamanlı veya tam zamanlı eğitim veren okullardaki çocuklar, evde kahvaltı öğününü yapıp okulda beslenme saatinde tüketilmek üzere beslenme çantası getirmektedir. Bu konuda özellikle okulların doğru yönlendirme yapmaları, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandıracak eğitimlerin verilmesi önem teşkil etmektedir. Beslenme çantasında yer alabilecek besinler, süt, ayran, kefir, taze ve kuru meyveler, yağlı tohumlar, evde yapılmış börek ve sandviç gibi seçeneklerden oluşturulmalıdır” ifadelerini kullandı.

"PROTEİN AĞIRLIKLI OLMALI"

Türkiye Diyetisyenler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Burcu Dikmen Tezcan da, öğrencilerin evden kahvaltı yapmadan çıkmamaları uyarısında bulundu. Tezcan, “Kahvaltıda mutlaka bir bardak süt, yumurta yer almalı. Kahvaltı, karbonhidrat değil protein ağırlıklı olmalı. Bir dilim tam buğday ekmeği, mevsimine göre yeşillikleri içermeli. Ailelerin beslenme alışkanlıkları, çocukları da etkileyebiliyor. Bu nedenle eğer imkan varsa aileler de çocuklarıyla birlikte sağlıklı beslenip sofraya oturmalı” dedi. Tezcan, ideal bir beslenme çantasının içeriğini ise şu ifadelerle anlattı:

Kızartma, hazır ve donmuş, paketlenmiş gıdalardan uzak durulmalı. Çocuğun gelişimine katkı sağlayacak besinleri içermeli. Bir kutu süt, ayran veya yoğurt, mevsimine göre meyve, fındık, ceviz gibi kuruyemişler, haşlanmış et ya da tavuk ürünleri içermelidir. Sık tercih edilen sandviçler hazırlanırken tam buğday, çavdar gibi ekmekler tercih edilmeli.