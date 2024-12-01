‘Vakıf üniversitesi sistemi suiistimal ediliyor’

Yayınlanma: 01.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.12.2024 - 04:00

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (Öğretmen Sendikası), vakıf üniversitelerinde “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetimi” süreçlerinde öğretmenlerin izin yapmasına izin verilmediği, denetmenler çıkana kadar mesainin bitirilmediği ve personele birçok “angarya” iş yaptırıldığını duyurdu. Konuya tepki gösteren Öğretmen Sendikası Vakıf Üniversiteleri Birimi Temsilcisi Emir Aydoğan Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada YÖK’ün görevinin üniversitelerdeki hak ihlallerini denetlemek olduğunu, kurulun bu görevini yapmadığını, üstüne bir de denetim sürecinde hak ihlallerinin daha da arttığını belirtti.

‘KÂR AMACI GÜDÜLÜYOR’

Aydoğan şöyle konuştu: “Biz vakıf üniversitesi akademisyenleri olarak, mevzuatın çelişkili olması ve üniversite yönetimlerinin art niyetli olması sebebiyle çeşitli hak ihlalleriyle karşı karşıyayız. YÖK’ün bu üniversiteler üzerinde yaptırım uygulama gücü var ve onları denetlemekle sorumlu. Ancak YÖK hangi üniversitelerin hangi ihlali yaptığını bilmesine karşın görevini yerine getirmiyor. Bu danışıklı dövüşten güç alan, birtakım sermaye ağları tarafından yönetilen üniversiteler de vakıf üniversitesi sistemini suiistimal ederek kâr amacı güdüyor. Denetim meselesi YÖK’ün sorunun kaynağı olduğunu açığa çıkarıyor. Bu denetimler her yıl oluyor ve bu süreçte bize angarya işler yükleniyor. Asıl denetlenmesi gereken şey bizim gasp edilen haklarımız. YÖK neyi denetliyor bilmiyoruz. Bu denetimlerin bize hiçbir olumlu yansıması olmuyor.”