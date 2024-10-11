Veli-Der: 22 yıldır sürdürülen eğitim politikaları şiddeti besliyor

Yayınlanma: 11.10.2024 - 12:39

Güncelleme: 11.10.2024 - 12:39

Veli-Der İzmir Şubesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada 22 yıllık AKP iktidarında eğitim politikaları şiddeti tetiklediği ifade edildi. Yapılan yazılı açıklamasında, “Çocuklarımız ve ülkemiz için duyduğumuz kaygılar, her geçen gün daha da artıyor. Öfkemiz de, acımız da sınırsız. Her gün, özellikle çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik sistematik bir şiddet sarmalıyla karşı karşıyayız. Çocuklarımızı nasıl koruyacağız kaygısı artık hepimizin, tüm anne ve babaların ortak endişesi haline geldi. İlkokuldan yükseköğretime kadar biz veliler ve çocuklarımız, derin bir güvenlik endişesi yaşıyoruz. Bu durumun altında yatan ekonomik, politik ve toplumsal nedenleri biliyoruz. Laik ve kamusal eğitimde, hukuk alanında yaratılan tahribatın bedeliyle karşı karşıyayız. Şiddetin devam etmesinde; cezasızlık politikaları, iyi hal indirimleri, çıkarılan aflar, etkin soruşturma ve kovuşturma yapılmaması göz göre göre vahşi cinayetlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Tüm bunların yanında 22 yıldır sürdürülen eğitim politikaları da bu şiddet sarmalını beslemektedir” denildi.

“LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM HEDEF ALINDI”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimdeki projelerini eleştiren açıklamada, “Müfredat, ders kitaplarının içerikleri, çıkarılan yasa ve yönetmelikler, ÇEDES başta olmak üzere hayata geçirilen birçok protokol ile toplumsal cinsiyet eşitliği, laik ve bilimsel eğitim hedef alınmaktadır. Öğrenci Veli Derneği olarak, her türlü şiddete karşı durmaya ve şiddeti üreten her adıma karşı mücadele etmeye kararlıyız. Şiddetsiz bir dünya ve ülke için, laik, bilimsel ve kamusal eğitim talebimizi yükselteceğiz. Hiçbir çocuk yalnız büyümeyecek. Hiçbir kız çocuğu ve hiçbir kadın yalnız yürümeyecek” ifadeleri kullanıldı.