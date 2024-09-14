Veliden okul müdürüne silahlı saldırı girişimi

Yayınlanma: 14.09.2024 - 14:34

Güncelleme: 14.09.2024 - 15:26

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda bir veli okul müdürüne silahlı saldırı girişiminde bulundu.Çarşamba günü gerçekleşen olayda müdüre saldırı girişiminde bulunan veli S.T çocuğuna sınıf tekrarı yaptırıldığı iddiasıyla okul müdürü Mustafa Örnek ile önce telefonda tartıştı. Telefonla görüştüğü okul müdürü Örnek'i tehdit edip, okulun bahçesine çağıran S.T. yanında getirdiği tabancayı Örnek'e doğrulttu ancak silah tutukluluk yaptı. Okul müdürü Örnek, saldırıdan yara almadan kurtuldu.Sonrasında veli S.T olay yerinden ayrıldı.

'İLK SIKINTILARI DEĞİL'

Yaşananların üzerine Eğitim-İş Manisa 1 No'lu Şube Basın-Yayın ve Uluslarası İlişkiler Sekreteri Burcu Başkonak Cumhuriyet'e özel açıklamalarda bulundu.Olayın çarşamba günü yaşanmasına rağmen iki gündür ortaya çıkmamasının enterasan bir durum olduğunu belirten Başkonak, "Bizim aldığımız duyuma göre okul müdürü öğretmenlerden bu durumun duyulmamasını rica etmiş. Bu velinin okulda okuyan iki çocuğu var ve bu olay müdür ile ilk sıkıntısı da değil ama o diğer olay sonradan bir şekilde kapatılıyor" dedi.

'İZMİR'E KAÇTIĞI BİLGİSİ VAR'

Saldırgana iki gündür kimsenin ulaşamadığını söyleyen Başkonak, saldırganın Manisa'dan İzmir'e kaçtığı ile ilgili bir bilginin de kendilerine geldiğini aktardı. Okulun çok merkezi bir yerde olduğunu ifade eden Başkonak bu olayın vesilesiyle okullarda güvenlik personeli bulunmamasını da eleştirdi. Başkonak, şahsın yakalanmamasına rağmen okulda iki gündür eğitim, öğretimin normal bir şekilde devam etmesinin tuhaf olduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca saldırganın iki çocuğunun da iki gündür okula gittiği öğrenildi.