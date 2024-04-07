Veliler isyanda: Yönetici atama yetkisi valiliklere bırakılan proje okullarında belirsizlik ve kaos büyüyor

Yayınlanma: 07.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.04.2024 - 07:53

Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okullara yönetici görevlendirmesini valiliklere bıraktığını duyurması, bu okullardaki veli, öğretmen ve öğrencilerin kafasını karıştırdı. Çocukları proje liselerde öğrenim gören veliler, bu okulların “proje okul” kapsamından çıkarılacağı kaygısı içinde. Bazı veliler bu gelişmelere, “Bizim çocuklarımız sınavla girdi bu liselere. Statü değişirse ne olacak? Sınavsız mı girilecek? Bakanlıktan endişelerimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, “Proje okulları gerçek amacından uzaklaştırılmış, öğrenciler sınavla alınırken öğretmen ve idarecilerin siyasi önceliklere, yandaş sendika üyeliklerine göre keyfi şekilde belirlenebildiği bir sisteme dönüştürülmüştür” dedi.

'SAYILARI ÇOK ARTTI'

Bakanlığın, yönetici atama kılavuzunu yayımladıktan ve tercihleri aldıktan sonra proje okullara 2 bin 222 yöneticinin görevlendirmesini yaptığını, 2 bin 197 yöneticinin görevlendirmesini ise valiliklere bıraktığını duyurarak yeni bir belirsizlik ve kaos ortamı yarattığını belirten Özbay şunları söyledi:

“Aslında şu an itibarıyla proje okulu kapsamı dışına çıkarılmış tek bir okul yok. Okulun proje kapsamından çıkması sınavla öğrenci almasına engel bir durum değil. Sınavla almaya devam eder ama adı proje okulu olmaz. Bu noktada bir engel yok. Bir okulun proje kapsamından çıkması ya da kapsamda olması öğrencinin nasıl alınacağını değil öğretmen ve yöneticinin nasıl alınacağını belirliyor. Bu kadar çok proje okulu yapmalarının sebebi de buralara kendi kafalarına göre yönetici ve öğretmen atayabilmekti. Sayılar çok arttı. Baskılar da olunca işin içinden çıkmakta zorlanıyorlar. Örneğin bir proje okuluna bir müdür atanacak, 250’nin üzerinde başvuru var ama tek bir koltuk var, herkes araya birini sokuyor.”

'SAÇMALIK SON BULMALI'

İlerleyen süreçte proje okullarının sayısının azaltılacağını belirten Özbay, “Asıl saçmalık bu kadar çok proje okulu yapılması. Proje okul kavramı gerçek mantığının dışına çıkarılmıştı, yönetici ve öğretmenleri keyfi olarak atayabilmek için böyle bir yöntem geliştirdiler. Başta başarılı olarak adlandırılan okullar olmak üzere bir çoğuna siyasal İslamcı, tarikat ve cemaat bağlantılı yöneticileri keyfi olarak atadılar, okulları bir nevi cemaat okullarına dönüştürmeye kalktılar. Proje okulu sayısı oldukça az olur ve bu okulların ulusal ve uluslararası projelere katılımı olur. Yönetici ve öğretmen alımları da kafaya göre değil liyakate ve kurallara göre yapılır. Proje okulu saçmalığı artık son bulmalı” dedi.