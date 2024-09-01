Veliler kara kara düşünüyor

Yayınlanma: 01.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.09.2024 - 04:00

Yeni eğitim öğretim yılı sorunlar ve sıkıntılar yumağıyla başlarken okul harcamaları velilerin ekonomisini sarsıyor. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, devlet okullarında 1. sınıfa başlayacak öğrencilerden istenenlerin listesini çıkardı. Listede: “2 adet büyük boy güzel yazı defteri, 1 adet büyük boy 40 yaprak çizgili defter, 1 adet büyük boy 60 yaprak kareli defter, 1 adet orta boy 40 yaprak resim defteri, kalem kutusu, 2 adet kurşun kalem, 2 adet kırmızı kalem, 1 adet kokusuz silgi, 1 adet hazneli kalemtıraş, 1 adet çıtçıtlı dosya 1 adet tahta kalemi, 1 adet makas, pritt yapıştırıcı, 12’li pastel boya, 12’li kuru boya; beslenme yaparken masaya sermek için örtü, suluk, ıslak mendil” araç gereçleri yer aldı.

NASIL YETİŞECEKLER?

Araç gereçlerin 2 bin 595 TL tuttuğunu belirten Emir, “Okul formasını da dahil edince içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Forma tek başına 1000 lira tutuyor. Toplamda 3 bin 595 lira. Sınıf atladıkça maliyetler de katlanarak artıyor. Birden fazla çocuk okutan aileler ne yapacağını bilmez halde kara kara düşünüyor. Asgari ücretle çalışan bir aile hem ev geçindirip hem okul masraflarına nasıl yetişecek” ifadelerini kullandı.