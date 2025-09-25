Velilerden Bakan Tekin'e 'mesleki eğitim' tepkisi: 'Sadece kendi çocuğunuzun nitelikli eğitim hakkından sorumlu değilsiniz'

Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Meslek Ortaokulları Yönergesine göre 11-12 yaşındaki çocukların meslek ortaokullarına gitme koşulları belirlenmiş oldu. Çocukların erken yaşta mesleki eğitime yönlendirilmesine ilişkin Öğrenci Veli Derneği'nden (Veli-Der) bir açıklama yapıldı.

Veli-Der yaptığı açıklamada tercih gibi sunulan mesleki eğitimin; yoksul çocuklara, sermayenin talepleri doğrultusunda, zorunluluk olarak dayatıldığını ifade etti. Söz konusu durumun açıkça; çocuk haklarını, eğitim hakkını ve anayasal hakları ihlal ettiğinin belirtildiği açıklamada,

"Okulu ortadan kaldıran, çocuk yaşta işçiliğe mahkum edilen, karma eğitimi ortadan kaldıran bu tercihler, eğitim yoluyla toplumu 'kast'laştırmaktadır. Veli-Der olarak Milli Eğitim Bakanına sesleniyoruz: Siz sadece kendi çocuğunuzun laik, bilimsel, nitelikli eğitim hakkından sorumlu değilsiniz. Eğitim yoluyla bir gelecek kurma hayalinden, umutlarından vazgeçen, eğitim hakkı elinden alınan her çocuktan sorumlusunuz! Bizlerin, çocuklarımızın nitelikli eğitim alması için sizin gibi verecek milyonlarımız, kolejlerde okutma imkanımız yok. Ancak bu ülkenin yurttaşlarının anayasal hakları sizin sorumluluklarınız vardır. Laik, bilimsel, parasız, kamusal eğitim hakkından ve çocuk işçilikle mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" denildi.