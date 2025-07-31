VGM burs başvuru takvimi, yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencilerin gündeminde. Müdürlük tarafından burs almaya hak kazanan ortaöğrenim öğrencileri 9 ay, yükseköğrenim öğrencilri ise 8 ay ödemeden faydalanabiliyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman? VGM ne kadar burs ücreti ödüyor?

2025 VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi için başvuru sürecine dair tarih açıklamasını henüz yapmadı. Eğitim yılının başında başvuru süreci başlıyor. 2024 yılında ortaöğrenim için başvurular 1-15 Eim tarihleri arasında, yükseköğrenim için ise 21-31 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Başvru detayları VGM sitesinden paylaşılacak.

VGM NE KADAR BURS ÜCRETİ ÖDÜYOR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlendi. Burs ödemeleri her ayın 10'una kadar hesaplara geçiyor.

Burs, ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.