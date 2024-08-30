Yabancı dil eğitiminde eşitsizlik
Yabancı dil eğitimi verecek yeterli sayıda öğretmen olmaması nedeniyle, belirli 5. sınıf şubelerinde yabancı dil ağırlık eğitimi verilmeye başlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 eğitim öğretim yılında, valiliklerin MEB Temel Eğitim Müdürlüğü’ne bildirdiği ortaokulların 5. sınıflarında yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasını başlattı. Uygulama için 620 okul belirlendi ve bu okulların tüm 5. sınıf şubelerinde yabancı dil ağırlıklı eğitim verilmesi kararlaştırıldı. Uygulamada sonradan değişikliğe gidildi. Yabancı dil eğitimi verecek yeterli sayıda öğretmen olmaması nedeniyle, belirli 5. sınıf şubelerinde yabancı dil ağırlık eğitimi verilmeye başlandı. Söz konusu uygulama için Temel Eğitim Müdürlüğü bir de uygulama kitapçığı yayımladı, kitapçıkta “Yabancı dil ağırlıklı eğitim şubelerinde eğitim görecek öğrencilere seviye belirleme sınavı ya da notlara göre şube belirleme gibi uygulamalar yapılmayacaktır” ifadelerine yer verildi. Gelinen noktada bazı okulların bu kurala uymayıp öğrencilere seviye belirleme sınavları yaptığı ve bu sınavlar için velilerden ücret talep edildiği öğrenildi.
Konuya ilişkin gazetemize konuşan Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Sekreteri Sibel Gökçe Evci, “Uygulama öğrenciler arasında büyük bir eşitsizliğe neden olacak. Bu eşitsizlik öğrencilerin eşit eğitim ve öğretim alma haklarını engelleyici niteliktedir. Eğer bu uygulama tüm öğrencilere eşit ve adil bir biçimde uygulanacaksa öncelikle okullardaki norm kadroları ayarlanması gerekir” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin'in ağabeyi kendi kendini ısırmış!
- Narin'in kaybında dikkat çeken 'amca' ayrıntısı
- Ünlü oyuncunun oğlu ömür boyu hapis cezası aldı!
- Metrobüs kazasında yeni gelişme
- AKP'nin anketlerdeki düşüşü sürüyor!
- İmamoğlu'ndan metrobüs kazasına ilişkin açıklama
- Tepki gösterenlere de hakaretler yağdırdı!
- Abdüllatif Şener'in oğlu tutuklandı!
- Husiler, yanan petrol gemisi için karar verdi
- Küçükçekmece'deki metrobüs kazasında yeni gelişme!