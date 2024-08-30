Yabancı dil eğitiminde eşitsizlik

Yayınlanma: 30.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 eğitim öğretim yılında, valiliklerin MEB Temel Eğitim Müdürlüğü’ne bildirdiği ortaokulların 5. sınıflarında yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasını başlattı. Uygulama için 620 okul belirlendi ve bu okulların tüm 5. sınıf şubelerinde yabancı dil ağırlıklı eğitim verilmesi kararlaştırıldı. Uygulamada sonradan değişikliğe gidildi. Yabancı dil eğitimi verecek yeterli sayıda öğretmen olmaması nedeniyle, belirli 5. sınıf şubelerinde yabancı dil ağırlık eğitimi verilmeye başlandı. Söz konusu uygulama için Temel Eğitim Müdürlüğü bir de uygulama kitapçığı yayımladı, kitapçıkta “Yabancı dil ağırlıklı eğitim şubelerinde eğitim görecek öğrencilere seviye belirleme sınavı ya da notlara göre şube belirleme gibi uygulamalar yapılmayacaktır” ifadelerine yer verildi. Gelinen noktada bazı okulların bu kurala uymayıp öğrencilere seviye belirleme sınavları yaptığı ve bu sınavlar için velilerden ücret talep edildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin gazetemize konuşan Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Sekreteri Sibel Gökçe Evci, “Uygulama öğrenciler arasında büyük bir eşitsizliğe neden olacak. Bu eşitsizlik öğrencilerin eşit eğitim ve öğretim alma haklarını engelleyici niteliktedir. Eğer bu uygulama tüm öğrencilere eşit ve adil bir biçimde uygulanacaksa öncelikle okullardaki norm kadroları ayarlanması gerekir” dedi.