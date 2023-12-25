Yabancı öğrenciye sınavsız üniversite

Yayınlanma: 25.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.12.2023 - 03:00

Öğrenciler eğer devlet üniversitesinde eğitim almak isterse, her üniversitenin kendisinin geçerli saydığı sınavlara girmesi ve uygun puanı alması gerekiyor. Kabul edilen öğrencilere üniversiteden kabul mektubu gönderiliyor. Sınavsız eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ise özel üniversiteleri tercih edebiliyor. Bu noktada öğrencilere eğitim danışmanlık şirketleri aracılık ediyor. Aracı şirketlerin internet sitelerinde yer alan bilgilere göre özel üniversiteler de sınav uyguluyor ancak bu sınav burslu eğitim alabilmek için. Yine aracı şirketlerin bilgilerine göre üniversitelerle anlaşmalı olan eğitim danışmanlık şirketleri, bu sınavlara girmeye gerek kalmadan yüzde 75’e varan burs alabilmelerini sağlıyor.

Şirketlerin sitesinde şu ifadeler yer alıyor: “Türkiye’de tıp fakültesi, diş hekimliği, mühendislik, mimarlık, hukuk, fizyoterapi, ekonomi, işletme, vb. alanlarında eğitim alabilirsiniz. Herhangi bir sınava girmeden sadece diplomanız ile eğitim almak için ilgili programları inceleyebilir ve ücretsiz başvuru yapabilirsiniz. Türk üniversiteleri yüksek kaliteli eğitim sunmaktadır. Çoğu ülkeye kıyasla daha düşük yaşam maliyetleri vardır. Sınav stresini çekmeden, okumak istediğiniz program seçimine yoğunlaşmak ve üniversite tercihi yapmak geleceğiniz için daha iyi bir adımdır. Genellikle öğrenciler sınav stresinden dolayı kazanmak istediği bölümü kazanamayıp, hayatlarında çok farklı bir yola başlarlar. Bunu engelleyebilmek için yabancı öğrenci olarak diploma ile sınavsız üniversite başvurusu çok büyük bir şanstır.”

35 BİN DOLARA ÇIKIYOR

Yabancı uyruklu öğrenciler için eğitim ücretleri üniversitelerin çeşitli bölümlere göre değişkenlik gösteriyor. Öğrencilerin ödeyecekleri rakamlar 1000 dolardan başlayıp 35 bin dolara kadar çıkıyor.

‘İKAMET ALMAK İSTİYORSANIZ…’

Yabancı öğrencilere aracılık eden firmaların sitelerinde öncelikli cazibe unsuru olarak ‘ikamet izni’ bulunuyor. Kazakistan uyruklu öğrencilerin Türkiye’ye üniversiteye gelmeleri için aracılık eden bir şirketin ilanında, “Türkiye’de ikamet izni almak için üniversiteye başvurun. Bir yıl için 1150 dolar” ifadeleri yer alıyor. Söz konusu afişte bir de ikamet izni belgesi yer alıyor.

DİL BİLMEYE GEREK YOK



Başka bir afişte ise “Devlet eğitim kurumlarına giriş sınavları olmadan ve dil bilgisi olmadan yalnızca sertifika ile kabul olanağı sunuyoruz. Eğitimin maliyeti bölüme bağlıdır ve yıllık 219 dolardır” deniliyor.

YILLARA GÖRE YABANCI ÖĞRENCİ SAYILARI

2019-2020................185 bin 47

2020-2021................224 bin 48

2021-2022................260 bin 289

2022-2023................301 bin 694