Bu yıl 6 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Kurban Bayramı’nın devamı olan 10-11-12-13 Haziran tarihleri idari izin kapsamına alınmadı. Peki, Yarın okullar tatil mi? 9 Haziran Pazartesi yarın okul var mı?

9 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI?

6 Haziran'da başlayan Kurban Bayramı, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bayramın son günü olan 9 Haziran Pazartesi, resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Bu nedenle, 9 Haziran Pazartesi günü tüm kamu kurumlarıyla birlikte okullar da kapalı olacak.

BAYRAMDAN SONRA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 10 Haziran 2025 Salı günü açılacak.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Kurban Bayramı tatilinden sonra Salı günü okul sıralarına dönerek ders başı yapacaklar.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB takvimine göre okullar, 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak.

Bu tarihte öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatiline resmen başlayacak.