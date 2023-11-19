Yayınlanma: 19.11.2023 - 16:41

Güncelleme: 19.11.2023 - 16:41

Öğrenciler tarafından okulların 20 Kasım Pazartesi tatil olup olmaması ile ilgili gelişmeler Türkiye genelini kapsayan olumsuz hava koşulları nedeniyle takip ediliyor. Özellikle İstanbul'da 17 Kasım Cuma günü başlayan ve 19 Kasım Pazar günü bazı yerlerde kar yağışına dönüşen hava durumu nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? İstanbul'da okullar tatil mi?

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle şu an 20 Kasım 2023 tarihinde il bazında sadece Zonguldak'ta okullar tatil edildi. Zongultak Valiliği sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün sürüyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da cuma günü başlayan sağnak yağış pazar günü öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Bu durumdan dolayı İstanbul Valisi Davut Gül'ün yaptığı açıklamaya göre İstanbul'un Şile ilçesinde 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi.



