Yarıyıl tatili için uzmanlardan öğrenci ve velilere öneriler

28 Ocak 2022 Cuma, 04:00

İlk ve ortaöğretimdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci iki haftalık tatilde. Bu süre iyi yönetilirse eğlenceye de dinlenmeye de derslere de bol bol zaman kalır. Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin ise tatil boyunca kendilerine uygun bir çalışma programı yapmaları öneriliyor.

Oğuzkaan Koleji yönetim kurulu üyesi ve eğitim koordinatörü Hatice Yılmaz ile okulun Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi, öğrenci ve velilere yarıyıl tatili ile ilgili önerilerde bulundu.

- ANAOKULU VE İLKOKUL VELİLERİNE:

- Derslerle ilgili olarak yapılacak çalışmalarda çocuğun eğlenceli vakit geçirmesi öncelikli olmalıdır.

- Teknoloji başında geçirilen sürenin okul sürecindeki gibi sınırlı ve kontrollü olmasına dikkat edilmelidir. Dijital oyunlar yerine gerçek insanlarla sosyal oyunlar oynama olanağı bulacağı ortamlar oluşturmalısınız.

- ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ:

- ÖNCELİKLERİ BELİRLEYİN: Okulda öğrenilenleri unutmamak için bir plan gerekecektir. Bu planlama öncesi öğrencilerin kendilerine şu soruları sorup yanıtlaması işlerini kolaylaştırır: “Ben ilk dönem neler öğrendim? Hangi derste hangi konuları işledik? Beni en çok hangi konular heyecanlandırdı? Hangi konularda zorluk çektim?” Bu soruların yanıtları, tekrar etmekten keyif alacağınız ve tekrar etmeye muhtaç olduğunuz dersleri, yani önceliklerinizi belirlemeye yarar.

- PLAN YAPIN: Tatilde neler yapacaksınız bir düşünün ve derslere günlük olarak ne kadar zaman ayıracağınızı belirleyin. 8-10 saat arası uyku süresi ile yemek ve öz bakıma ayrılacak ortalama 3 saatlik süreyi çıkarınca elinizde günlük olarak 11-13 saat arası bir zaman olacak.

- KİTAP OKUYUN: Kitap okumak, anlama hızınızı, öğrenme becerilerinizi, hayal gücünüzü, kültürel bilginizi, akıl yürütme becerilerinizi geliştirir. Bu sayede kitap okumak, okuldaki başarınıza da olumlu etki edecektir. Yarıyıl tatilinde bitireceğiniz kitapların bir listesini yapın.

- GÜNLÜK TUTUN: Yazmak, duygu ve düşüncelerinizi ifade etme becerinizi geliştirir. Ara tatilde yaptıklarınızı gün gün yazarak hem yaptığınız çalışmaları gözden geçirirsiniz hem de ilerleyen zamanlar için kendinize bir hatıra bırakmış olursunuz.

- AİLENİZLE VE ARKADAŞLARINIZLA ZAMAN GEÇİRİN: Sinemaya, tiyatroya, müzeye veya başka bir faaliyete gidebilir, kaliteli zaman geçirebilirsiniz.

- DERSLERİ AKILLICA TEKRAR EDİN: Tekrar edeceğiniz dersleri belirledikten sonra bunları zamanı verimli kullanarak çalışmanız çok önemli. Konu ile ilgili kitaptaki tüm metinleri tekrar okumak, zaman kaybı olacaktır.

LGS ve YKS’YE GİRECEKLERE...

- Birinci dönem aldığınız tüm dersleri ve konu başlıklarını bir kâğıda yazın.

- Tüm konu başlıklarından en az bir tane test edinin.

- Bu konu başlıklarından hangilerine ne kadar hâkim olduğunuzu anlamak için her birinden bir test çözün.

- Bu testlerin sonuçlarına göre hangi derslerin hangi konularını tekrar çalışacağınızı belirleyin.

- Belirlediğiniz derslerin o konularını tekrar çalışarak üzerlerine kontrol testleri çözün.

- Bu konular ile ilgili kafanıza takılan her türlü soruyu bir yere not ederek, ikinci dönem başında ilgili öğretmenlere sormak için hazırlık yapın.

- 30-40 dakikalık süreler halinde çalışın ve 10 dakikalık molalar verin.

- Gününüzü 3 saati geçmeyen ders bloklarına bölün. Yüksek başarı hedefi olan bir öğrenci, üç blok yani toplam 9 saatlik bir çalışmayı rahatlıkla yapabilmelidir. Eğer okuma becerilerinizde eksikler olduğu için yanlışlarınız çıkıyorsa sadece ders çalışmak yerine gününüzün üç saatlik bir bölümünü kitap, makale ya da dergi okumaya ayırabilirsiniz.

- LGS sayısal kısmı 80 dakika, sözel kısmı 75 dakika sürüyor. Bu sebeple, ortaokul öğrencilerinin 80 dakika boyunca test çözebilme dayanıklılığına erişecek bir planlama yapmaları gerekir. YKS’de ise TYT 135 dakika, AYT ise 180 dakika sürüyor. YKS’ye hazırlanan bir öğrencinin en az 2 saat 15 dakika boyunca, ideal olarak ise 3 saat boyunca aralıksız olarak test çözme dayanıklılığına erişmesi başarı için çok önemlidir.