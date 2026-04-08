ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2026 YDS/1 sınavı, 5 Nisan Pazar günü tamamlandı. Peki, YDS/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/1 cevap anahtarına nereden bakılır?
YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan 2026 sınav takvimine göre, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından YDS/1 sonuçlarının 30 Nisan 2026 tarihinde adayların erişimine açılması planlanıyor.
Ancak ÖSYM, değerlendirme sürecini planlanandan daha hızlı tamamlayarak sonuçları ilan edilen tarihten birkaç gün önce açıklayabilmektedir.
YDS/1 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI
5 Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2026-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın yüzde 10’u erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak soru ve cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.