Yayınlanma: 08.04.2025 - 09:46

Güncelleme: 08.04.2025 - 09:46

YDS veya e-YDS, çeşitli nedenlerle yabancı dil talep eden bölümler ve okullarda eğitim görecek adayların katılım sağlaması gereken yabancı dil sınavlarıdır. Peki, YDS ne zaman? 2025 YDS ve e-YDS başvuru tarihi ne zaman?

YDS NE ZAMAN?

2025 yılının ilk YDS sınavı 9 Mart günü düzenlenmişti. İkinci YDS uygulaması ise 16 Kasım'da olacak. Başvurular 30 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sonuçları da 5 Aralık'ta ilan edilecek.

E-YDS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

e-YDS 2025/5 Farsça/Yunanca/Bulgarca / Sınav ve sonuç tarihi: 12 Nisan

e-YDS 2025/6 İngilizce / Sınav ve sonuç tarihi: 3 Mayıs / Başvuru tarihi: 15-22 Nisan

e-YDS 2025/7 Almanca/Fransızca / Sınav ve sonuç tarihi: 28 Haziran / Başvuru tarihi: 3-19 Haziran

e-YDS 2025/8 Arapça/Rusça / Sınav ve sonuç tarihi: 29 Haziran / Başvuru tarihi: 3-19 Haziran

e-YDS 2025/9 İngilizce / Sınav ve sonuç tarihi: 23 Ağustos / Başvuru tarihi: 6-14 Ağustos

e-YDS 2025/10 İngilizce / Sınav ve sonuç tarihi: 27 Eylül / Başvuru tarihi: 10-18 Eylül

e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce / Sınav ve sonuç tarihi: 25 Ekim / Başvuru tarihi: 8-16 Ekim

e-YDS 2025/12 İngilizce / Sınav ve sonuç tarihi: 20 Aralık / Başvuru tarihi: 3-11 Aralık