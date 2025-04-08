YDS ne zaman? 2025 YDS ve e-YDS başvuru tarihi ne zaman?
ÖSYM tarafından düzenlenen YDS yılda iki defa uygulanırken e-YDS ise belirli aralıklar gerçekleşir. Peki, YDS ne zaman? 2025 YDS ve e-YDS başvuru tarihi ne zaman?
YDS veya e-YDS, çeşitli nedenlerle yabancı dil talep eden bölümler ve okullarda eğitim görecek adayların katılım sağlaması gereken yabancı dil sınavlarıdır. Peki, YDS ne zaman? 2025 YDS ve e-YDS başvuru tarihi ne zaman?
YDS NE ZAMAN?
2025 yılının ilk YDS sınavı 9 Mart günü düzenlenmişti. İkinci YDS uygulaması ise 16 Kasım'da olacak. Başvurular 30 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sonuçları da 5 Aralık'ta ilan edilecek.
E-YDS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
e-YDS 2025/5 Farsça/Yunanca/Bulgarca / Sınav ve sonuç tarihi: 12 Nisan
e-YDS 2025/6 İngilizce / Sınav ve sonuç tarihi: 3 Mayıs / Başvuru tarihi: 15-22 Nisan
e-YDS 2025/7 Almanca/Fransızca / Sınav ve sonuç tarihi: 28 Haziran / Başvuru tarihi: 3-19 Haziran
e-YDS 2025/8 Arapça/Rusça / Sınav ve sonuç tarihi: 29 Haziran / Başvuru tarihi: 3-19 Haziran
e-YDS 2025/9 İngilizce / Sınav ve sonuç tarihi: 23 Ağustos / Başvuru tarihi: 6-14 Ağustos
e-YDS 2025/10 İngilizce / Sınav ve sonuç tarihi: 27 Eylül / Başvuru tarihi: 10-18 Eylül
e-YDS 2025/11 Farsça/İngilizce / Sınav ve sonuç tarihi: 25 Ekim / Başvuru tarihi: 8-16 Ekim
e-YDS 2025/12 İngilizce / Sınav ve sonuç tarihi: 20 Aralık / Başvuru tarihi: 3-11 Aralık
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