YDS sonuçları açıklandı mı? 2023 YDS/1 sınav sonuçları nasıl öğrenilir? YDS cevap kağıtlarına nasıl bakılır?

Yayınlanma: 03.05.2023 - 10:53

Güncelleme: 03.05.2023 - 10:53

9 Nisan'da yapılan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuçları adaylar tarafından araştırılıyor. 2023-YDS/1 sonuçları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM'den geldi.



YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

2023 YDS/1 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Adaylar, sınav sonuçlarına 3 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

2023 YDS/1 CEVAP KAĞITLARINA NASIL BAKILIR?

9 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 3 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar; ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.



















