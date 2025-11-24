YDS/2 sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 16 Kasım’da yapıldı. Peki, YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2025-YDS/2 sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak.

YDS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.