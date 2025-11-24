Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.11.2025 16:42:00
ÖSYM tarafından YDS sonuçları açıklanacak. 16 Kasım'da gerçekleşen sınavın ardından YDS sonuçları sorgulanmaya başlandı. Peki, YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/2 sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 16 Kasım’da yapıldı. Peki, YDS sonuçları açıklandı mı? YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2025-YDS/2 sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak.

YDS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

