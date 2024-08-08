‘Yetersiz’ denilen yurtlara yüzde 95 zam

Yayınlanma: 08.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.08.2024 - 04:00

Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Barınma Birimleri Yönetim Kurulu zam kararını açıkladı. Buna göre, dört kişilik öğrenci yurtlarının fiyatı yapılan yüzde 65’lik zamla birlikte 980 TL’den bin 625 TL’ye, yine Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı Öğrenci Evleri’nin fiyatı ise yapılan yüzde 95’lik zammın ardından 2 bin 440 TL’den 4 bin 760 TL’ye yükseldi. Neredeyse ikiye katlanan barınma ücretlerine ise Öğrenciler, artan ekonomik kriz içerisinde yurt ücretlerini karşılayamama endişesini yaşıyor ve zamların geri çekilmesini istiyor.

Gazetemizin ulaştığı Hacettepeli bir öğrenci, yurtların yetersizliğini vurgulayarak “Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bursu ve diğer çeşitli burslarıyla geçinen çok fazla arkadaşımız var. Bu nedenle kız-erkek yurtlarında kalanların bursunun neredeyse yüzde 80’i barınmaya gidiyor. Bazı arkadaşlarımız tam zamanlı çalışmak zorunda kalıyor. Kısacası olanaklar uzun süredir aynı fakat fiyat orantısız bir şekilde zamlanıyor” ifadelerini kullandı.

‘EŞYALAR DÖKÜLÜYOR’

Hem Öğrenci Evleri’nde hem de yurtlarda ortak bir haşere sorunu olduğunu kaydeden öğrenci, “Eşyalarımız çok eski, iki yurtta da böyle. Hatta ‘dökülüyor’ denebilir. Gördüğüm kadarıyla Öğrenci Evleri’nde bazı odaların banyo tavanlarının sıvası yok Dilekçe verilmesine karşın genellikle ‘halledeceğiz’ diye geçiştiriliyor. Kız-erkek yurtlarında benim de deneyimlediğim şu ki lavabolar tamamen ortak ve bu ortak lavabolarda hijyen neredeyse sıfır. Camı bacayı kapatsak bile zehirli zehirsiz çoğu böcek ve özellikle örümcek odalarda kol geziyor. Bildiğim kadarıyla bizde olmadı ama erkek ve kız yurtlarında pek çok kez fare görülmüş” diye konuştu.