Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 9 aylık kütüphanenin tavanı çöktü

Yayınlanma: 04.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.12.2024 - 10:03

Fakültelerdeki kaloriferlerin çalışmamasıyla gündeme gelen Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) kütüphane kapasitesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle 2021’de yeni bir kütüphane inşaatına başlandı. Ancak şubat ayında açılan yeni Merkez Kütüphane’nin tavanı önceki gün üçüncü kez çöktü. Tavandan düşen sıva parçaları öğrencileri korkuttu. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan bir YTÜ öğrencisi “Kütüphane açılalı bir yıl bile olmadı. Sözde, üniversitenin kütüphane kapasitesi sorununu çözmek için ikinci kütüphane olarak açılmıştı. Ancak, geçen yaz diğer kütüphanemiz de restorasyona girdi. Yani yine tek kütüphane var. Tavan çökmesi dışında kapasitesi de yetersiz. Sınav haftalarında kütüphanede yer bulamıyoruz” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında paylaşım yapan YTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Çelik ise “29 Şubat 2024’te açılışı yapılan kütüphanemizde sürekli sorunlar yaşanıyor. Bina çürük, her tarafı dökülüyor. Öğrencilerimiz korku ve panik içinde ders çalışıyor. Bu binayı yaptıran yöneticiler, müteahhitler ve teslim alanlar hakkında kimse hesap sormayacak mı?” ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.