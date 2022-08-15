Son Dakika: YKS sonuçları açıklandı

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.

AA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 08:06
Son Dakika: YKS sonuçları açıklandı
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ÖSYM, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.

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