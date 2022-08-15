ÖSYM şifremi unuttum, ne yapabilirim? 2022 YKS sonuç öğrenmek için şifre yenileme nasıl yapılır?
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı. ÖSYM şifresini unutan adaylar ise, sisteme giriş yapabilmek için ne yapmaları gerektiğini araştırıyorlar. İşte, ÖSYM şifremi unuttum, ne yapabilirim? 2022 YKS sonuç öğrenmek için şifre yenileme nasıl yapılır?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, yerleştikleri üniversiteleri öğrenmek için ÖSYM’nin internet sayfasına yöneldi. Sisteme girerken öğrencilerden istenen ÖSYM şifresini, unutanlar, şifreyi nasıl yenileyeceklerini merak ediyor. ÖSYM şifremi unuttum, ne yapabilirim? 2022 YKS sonuç öğrenmek için şifre yenileme nasıl yapılır?
ÖSYM ŞİFRESİNİ UNUTANLAR, NE YAPABİLİR?
Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.
Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır.
Eğer ÖSYM AİS Güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi aldığınız merkeze nüfus cüzdanı ya da pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 5,00 TL ücret karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır.
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