YKS 300, 320, 340, 350, 360, 370, 380, 390 puanla hangi bölümler ve üniversiteler tercih edilir? 2 ve 4 yıllık bölümler neler?

Yayınlanma: 29.07.2024 - 11:13

Güncelleme: 29.07.2024 - 11:50

YKS 300, 320, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400 puanla alan üniversiteler ve bölümler, tercih süreciyle gündeme geldi. 2024 üniversite tercihleri, ÖSYM takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek. Peki, YKS 300, 320, 340, 350, 360, 370, 380, 390 puanla hangi bölümler ve üniversiteler tercih edilir?

YKS 300, 320, 340, 350, 360, 370, 380, 390 PUANLA GİRİLEBİLECEK BÖLÜMLER NELER?

Üniversitelerin alım yaptığı tavan ve taban puanlar her yıl değişkenlik gösteriyor. 2024 yılının taban puanları henüz belli olmadı. Ancak adaylar tercih etmek istedikleri bölüm ve üniversitelerin 2023 yılına ait üniversite taban puanları listesini görüntüleyebilir.

4 YILLIK BÖLÜMLER VE ÜNİVERSİTELER

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi Ekonometri EA 100 103 324,29350 350,99018

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi Ekonometri EA 100 103 324,29350 350,99018

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İktisat EA 220 223 354,66159 446,49433

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İktisat (İngilizce) EA 150 150 389,01498 438,64828

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İşletme EA 110 110 368,41357 394,77399

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi Maliye EA 110 112 335,94292 372,47116

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 100 100 361,16703 391,08078

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik (İngilizce) SAY 20 21 285,46663 320,76354

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya (İngilizce) SAY 40 40 302,48740 373,46546

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik (İngilizce) SAY 65 67 306,74098 395,90667

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji EA 100 100 373,06211 394,69147

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji EA 60 62 262,35496 357,50278

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği SAY 85 85 475,82257 501,23559

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği SAY 40 30 307,74435 393,94544

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 90 90 450,25141 468,74805

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği SAY 80 80 453,65681 481,11594

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği SAY 80 82 341,24316 393,85568

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği SAY 100 100 435,11929 464,62884

2 YILLIK BÖLÜMLER VE ÜNİVERSİTELER

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Eskişehir Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 70 70 331,88198 501,05398

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Eskişehir Meslek Yüksekokulu Aşçılık TYT 70 70 331,88198 501,05398

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Eskişehir Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 65 66 296,96957 378,48723

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Eskişehir Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret TYT 65 67 315,33967 373,51839

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Eskişehir Meslek Yüksekokulu Emlak Yönetimi TYT 60 62 283,89772 356,99491

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Eskişehir Meslek Yüksekokulu Pazarlama TYT 65 67 298,55097 397,69637

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Eskişehir Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60 62 305,49884 359,96763

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) TYT 105 108 285,54005 420,85550

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) TYT 250 256 264,73502 396,10155

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 125 127 381,15099 489,55746

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 105 107 312,40967 400,97301

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) TYT 155 159 269,93067 376,24854

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) TYT 155 159 299,63145 422,51543

ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) TYT 105 108 280,01995 411,50268

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım TYT 60 60 339,31574 392,44382

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı TYT 50 52 296,96763 371,98542

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı TYT 50 52 273,12861 370,38859

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Gerede Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı TYT 60 62 297,10170 364,73519

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Gerede Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi TYT 45 47 231,18352 318,54441