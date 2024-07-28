Yayınlanma: 28.07.2024 - 16:15

Güncelleme: 28.07.2024 - 16:15

ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre YKS tercihleri 25 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 17 Temmuz’da açıklanan sınav sonuçlarına göre adaylar elde ettikleri puanları da göz önünde bulundurarak üniversite tercihi yapacak. Peki, YKS tercih onaylandıktan sonra değiştirilir mi? YKS tercih güncelleme yapılır mı?

YKS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

ÖSYM'de edinilen bilgilere göre adaylar, tercih bildirim işlemini tamamlayıp kaydettikten sonra “Tercih Süresi” içerisinde “ais.osym.gov.tr” internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilecek. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi aynı elektronik ortamda yapacaklar. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacak. YKS 2024 tercih süreci 2 Ağustos’ta sona eriyor.

YKS TERCİHLERİ KAÇ KEZ DEĞİŞTİRİLİR?

Tercih sistemi, tercih süresi bitene kadar açık olacağından tercih listesi üzerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, 2 Ağustos Cuma gününe kadar, tercih listelerinde istedikleri sayıda güncelleme yapabilirler.



