Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:15

Güncelleme: 05.02.2025 - 09:15

Her yıl olduğu gibi bu yıl da uygulanacak olan üniversite sınavı YKS başvuruları için geri sayım başladı. ÖSYM'nin katılımı en yüksek olan sınavlardan biri olan YKS için başvuru süreci merak ediliyor. Peki, YKS başvuru tam tarihi ne zaman, saat kaçta? TYT, AYT, YDT başvuru ücreti ne kadar?

YKS 2025 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YKS başvuru işlemleri 6 Şubat 2025 Perşembe günü başlayacak, 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

YKS başvuru 2025 ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak. Geçtiğimiz yıl YKS başvuru ücreti her oturum için 295 TL ödendi.

TYT NE ZAMAN?

2025-YKS 1. Oturum (TYT) 21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.

AYT NE ZAMAN?

2025-YKS 2. Oturum (AYT) 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.

YDT NE ZAMAN?

2025-YKS 3. Oturum (YDT) 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.

YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.