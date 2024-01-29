Yayınlanma: 29.01.2024 - 13:27

Güncelleme: 29.01.2024 - 13:27

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl yapılacak olan YKS sınavları öncesinde hazırlıklarına devam eden öğrenciler, yaklaşan sınav öncesinde başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman başlayacak? YKS başvurusu nereden, nasıl yapılır?

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YKS başvuru ve geç başvuru tarihleri de belli oldu.

Buna göre; YKS başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.

Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak.

Üniversiteli adayları, 8 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 9 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girecek.