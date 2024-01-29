Yayınlanma: 29.01.2024 - 09:45

Güncelleme: 29.01.2024 - 09:45

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan 1. dönem AÖL sınavlarının ardından şimdi de 2. dönem açık lise sınavlarının tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Açık Lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları için tarihler belli oldu.

AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

AÖL İKİNCİ DÖNEM KAYIT TAKVİMİ

e-Okul Sisteminde veya açık öğretim kurumları bilgi yönetim sistemlerinde kaydı olmayan öğrencilerin ilk kayıt işlemleri 29 Ocak 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecek.

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde kayıt yenilememiş, öğrencilik durumu "Donuk" veya "Silik" olan öğrenciler için kayıt yenileme işlemleri 5 Şubat 2024 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.