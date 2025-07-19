2025 YKS tercihlerinin başlamasına kısa bir süre kaldı. Tercih yapacak adaylar devlet üniversitelerinde açılan 2 yıllık bölümlerden hangilerinin kontenjanlarının daha fazla olduğunu araştırıyor. Peki, YKS’de devlet üniversitelerinde en fazla kontenjan ayrılan 2 yıllık bölümler neler?
KONTENJANI YÜKSEK OLAN 2 YILLIK BÖLÜMLER NELER?
Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bilgisayar Programcılığı
Adalet
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Bankacılık ve Sigortacılık
Çocuk Gelişimi
İç Mekân Tasarımı