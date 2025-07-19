2025 YKS tercihlerinin başlamasına kısa bir süre kaldı. Tercih yapacak adaylar devlet üniversitelerinde açılan 2 yıllık bölümlerden hangilerinin kontenjanlarının daha fazla olduğunu araştırıyor. Peki, YKS’de devlet üniversitelerinde en fazla kontenjan ayrılan 2 yıllık bölümler neler?

KONTENJANI YÜKSEK OLAN 2 YILLIK BÖLÜMLER NELER?

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bilgisayar Programcılığı

Adalet

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Bankacılık ve Sigortacılık

Çocuk Gelişimi

İç Mekân Tasarımı