Üniversite sınavı (YKS) ek tercih sonuçları için gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERC İH SONU ÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Ancak geçmiş yıllara bakıldığında sonuçlar, tercih süreci tamamlandıktan sonra genellikle 10 gün ile 2 hafta içerisinde adayların erişimine açılıyor.

Bu nedenle 2025 YKS ek tercih sonuçlarının Ekim ayının ikinci haftasında, yani 6-10 Ekim 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH SONU ÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sonuçlar açıklandığında adaylar, ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.