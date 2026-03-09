Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) için başvuru süreci 2 Mart’ta tamamlandı. Belirlenen tarihlerde işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar ise gözünü geç başvuru dönemine çevirdi. Peki, YKS geç başvuru son gün ne zaman, ücreti ne kadar? YKS sınavı ne zaman?

YKS 2026 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

6 Şubat - 2 Mart 2026 tarihlerinde başvurularını gerçekleştiremeyen adaylar geç başvurularını 10-12 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirebilecek.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav Ücreti: Her oturum için 700 TL olacak.

Ancak geç başvuru döneminde bu ücretler yüzde 50 artırımlı olarak tahsil edilecek. Buna göre 1050 TL ödeme yapılacak.

YKS 2026 NE ZAMAN?

2026 YKS 1. Oturum TYT 20 Haziran 2026

2026 YKS 2. Oturum AYT 21 Haziran 2026

2026 YKS 3. Oturum YDT 21 Haziran 2026

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS sınav sonuçları 22 Temmuz 2026'da ÖSYM AİS üzerinden duyurulacak.