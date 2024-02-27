YKS geç başvuruları ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alındı. Normal başvuru döneminin sona ermesinin ardından geç başvuru tarihi merak edildi. Peki, YKS geç başvuruları ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM tarafından gerçekleşen YKS normal başvuru sürecini kaçıran üniversite adayları için ikinci başvuru tarihi belli oldu. İlk başvuruyu kaçıranlar ikinci başvuru tarihini merak etti. Peki, YKS geç başvuruları ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?
YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre YKS geç başvuruları 5-7 Mart tarihleri arasında yapılacak.
YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru kılavuzuna göre YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için 295 TL olarak belirlendi. Ücret ödemeleri 27 Şubat Salı gününe kadar yapılabiliyor. ÖSYM’den yapılan açıklamada “5-7 Mart tarihleri arasındaki geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek” denildi.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
YKS geç başvuru işlemi belirlenen tarihler doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapan adaylar, katılmak istedikleri oturumu belirleyerek ardından sınav ücretini yatırarak geç başvuru işlemlerini yapabilirler.
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