Yayınlanma: 25.02.2024 - 14:06

Güncelleme: 25.02.2024 - 14:06

YÖKDİL'in bu yılki ilk oturumuna 104 bin 485 aday katıldı. 89 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınav bugün saat 10.15'te başladı ve 13.15'te sona erdi. Peki, YÖKDİL/1 sonucu ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/1 uygulama sonuçları 15 Mart'ta açıklanacak, sonuçları ise açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) sonrası temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açılacak.

Soru ve cevaplar www.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılacak.

Gün içinde YÖKDİL soru ve cevap anahtarı kitapçıklarının yayımlanması bekleniyor.