YÖKDİL/1 sonucu ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Şubat Pazar günü düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/1) 104 bin 485 aday katılım sağladı. Peki, YÖKDİL/1 sonucu ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL'in bu yılki ilk oturumuna 104 bin 485 aday katıldı. 89 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınav bugün saat 10.15'te başladı ve 13.15'te sona erdi. Peki, YÖKDİL/1 sonucu ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL/1 uygulama sonuçları 15 Mart'ta açıklanacak, sonuçları ise açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
YÖKDİL CEVAP ANAHTARLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) sonrası temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları erişime açılacak.
Soru ve cevaplar www.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılacak.
Gün içinde YÖKDİL soru ve cevap anahtarı kitapçıklarının yayımlanması bekleniyor.
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