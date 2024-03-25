Yayınlanma: 25.03.2024 - 15:30

Güncelleme: 25.03.2024 - 15:30

Üniversite sınavı 2024 YKS başvurularını kaçıranlar ve başvuru yapmak isteyenler merak içerisinde geç başvuru tarihini araştırıyor. ÖSYM tarafından 2024 YKS geç başvurusu süreciyle ilgili detaylar açıklandı. Peki, YKS geç başvurusu süresi başladı mı? Başvuru ücreti ne kadar? Ne zamana kadar başvuru yapılabilecek? İşte ayrıntılar...

YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS geç başvuruları 5-7 Mart tarihleri arasında yapıldı. Ancak başvuruyu kaçıran adaylar için ikinci geç başvuru şansı tanındı. YKS 2. geç başvuruları 25 - 28 Mart tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereği 8-9 Haziran'daki YKS için ikinci kez geç başvuru alınacak.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS geçiş başvuru ücreti belli oldu. YKS geçiş başvuru ücretinin 50 artırımlı olacağı için; TYT sınav ücreti 442,5 lira, AYT sınav ücreti 442,5 lira, YDT sınav ücreti 442,5 lira olarak belirlendi.

TYT, AYT ve YDT'nin toplamına girmek isteyen adaylar ise 1.327 Lira başvuru ücreti yatıracak.

YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formu başvuru süresi içerisinde, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr ??internet adresinden erişebilecekler.

Aday başvurularını, 25 Mart 2024 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ??adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Başvurusu'ndan yapabileceksiniz.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğraf ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet üzerinden (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecekler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle “e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydedilebilirler.

YKS 2024 NE ZAMAN? İŞTE OTURUM TARİHLERİ

Üç oturum halinde yapılacak olan YKS yani üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu olan AYT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. YDT ise AYT'nin hemen ardından aynı gün yani 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 08.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 09.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 09.06.2024