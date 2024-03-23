YKS başvurularını kaçıran adaylara geç başvuru hakkı tanındı

YÖK, YKS başvurularını kaçıran adaylara 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında ikinci geç başvuru hakkı tanındığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 11:21
YKS başvurularını kaçıran adaylara geç başvuru hakkı tanındı
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Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere, YKS’ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

 


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