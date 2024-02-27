2024-YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024-YKS sınavı için gerekli belgeler neler?

Üniversiteye giriş kapsamında yapılan YKS oturumlarının başvuruları 26 Şubat'ta bitti. Peki, 2024-YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024-YKS sınavı için gerekli belgeler neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 19:59
2024-YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024-YKS sınavı için gerekli belgeler neler?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları sona ermişti. Peki, 2024-YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024-YKS sınavı için gerekli belgeler neler?

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek. Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER NELER?

Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecek.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyecek. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunda olacak.

Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu olacak. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat edecek. Belgenin ön yüzünde ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret ve benzeri bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacak.


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