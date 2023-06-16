Yayınlanma: 16.06.2023 - 22:25

Güncelleme: 16.06.2023 - 22:25

ÖSYM tarafında yapılan açıklamada "17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi. Peki, YKS giriş belgesi nereden, nasıl alınır? TYT, AYT, YDT giriş belgesi nasıl alınır? YKS sınav giriş yeri nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

YKS NE ZAMAN 2023?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

YKS,TYT,AYT,YDT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YKS adı altında birlşen TYT, AYT ve YDT sınavlarında sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından, 31 Mayıs Çarşamba günü adayların erişimine açıldı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan belgeye ÖSYM Aday İşlemleri bölümünden, TC Kimlik Numarası ve Şifreniz ile ulaşabilirsiniz.

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

YKS KONULARI NELERDİR?

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan, 11 ilde büyük yıkımlara neden olan ve tüm Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl YKS’de adayların 12. sınıfın ikinci dönem konularından muaf tutulduğunu açıkladı. Buna göre adaylar sınavda, 9, 10 ve 11. sınıfın tüm konuları ile 12. sınıfın ilk döneminin konularından sorumlu olacaklar.