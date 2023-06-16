Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli aylıkları ne zaman yatırılacak?

Yurttaşlar, emekli aylıklarının ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli aylıkları ne zaman yatırılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2023 - 10:45
Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli aylıkları ne zaman yatırılacak?
Abone Ol google-news

Yurttaşlar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emeklşi aylıklarının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. ''Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli aylıkları ne zaman yatırılacak?'' soruları araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını duyurdu. Milyonlarca çalışanın gözü, emekli maaş ve ikramiyelerin ödeneceği tarihe çevrildi.İşte ayrıntılar...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre emekli maaşları 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacak.


Emekli Emekli aylığı emekli maaşı

İlgili Haberler

Son Dakika... Emekli aylıkları ödeme tarihi belli oldu!

Son Dakika... Emekli aylıkları ödeme tarihi belli oldu!
İşçiye emekliye tatil hayal

İşçiye emekliye tatil hayal
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar?

En Çok Okunan Haberler