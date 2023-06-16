Yayınlanma: 16.06.2023 - 10:45

Güncelleme: 16.06.2023 - 10:45

Yurttaşlar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emeklşi aylıklarının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. ''Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli aylıkları ne zaman yatırılacak?'' soruları araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını duyurdu. Milyonlarca çalışanın gözü, emekli maaş ve ikramiyelerin ödeneceği tarihe çevrildi.İşte ayrıntılar...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre emekli maaşları 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacak.