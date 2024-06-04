YKS gözetmen ve görevli ücreti ne kadar? YKS sınav görevli ücretleri bu yıl ne kadar oldu?
YKS'nin 8 Haziran'da ilk oturumu gerçekleşecek. Sınavının 9 Haziran'da AYT ve YDT oturumları yapılacak. Sınavlarda YKS görevli/ gözetmenler görev alacak. Peki, YKS gözetmen ve görevli ücreti ne kadar? YKS sınav görevli ücretleri bu yıl ne kadar oldu?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) Haziran ayında Türkiye genelinde ve Lefkoşa’da toplam 300'e yakın sınav merkezinde düzenlenecek. Peki, YKS gözetmen ve görevli ücreti ne kadar? YKS sınav görevli ücretleri bu yıl ne kadar oldu?
YKS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?
Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır. Ancak değişkenlik gösterebilmektedir;
Salon Başkanı: 1.057 TL
Gözetmen: 1.025 TL
Yedek Gözetmen: 769 TL
Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
E-Sınav Gözetmen: 769 TL
YKS SINAV GÖREVLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada akademisyen, öğretmen ve kamu çalışanları tarafından yapılacak tercihlerden, kriterlere uygun personeli, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınav görevlisi olarak belirlediklerini, bu görev için isteyenlerin GİS üzerinden tercihte bulunabilecekleri belirtildi.
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