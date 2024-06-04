Yayınlanma: 04.06.2024 - 16:58

Güncelleme: 04.06.2024 - 16:58

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) Haziran ayında Türkiye genelinde ve Lefkoşa’da toplam 300'e yakın sınav merkezinde düzenlenecek. Peki, YKS gözetmen ve görevli ücreti ne kadar? YKS sınav görevli ücretleri bu yıl ne kadar oldu?

YKS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır. Ancak değişkenlik gösterebilmektedir;

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL

YKS SINAV GÖREVLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada akademisyen, öğretmen ve kamu çalışanları tarafından yapılacak tercihlerden, kriterlere uygun personeli, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınav görevlisi olarak belirlediklerini, bu görev için isteyenlerin GİS üzerinden tercihte bulunabilecekleri belirtildi.