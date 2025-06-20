15 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'de öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma ücretsiz olmuştu. Üniversite sınavına girecek olan adaylar, sınavın olacağı günlerde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi? 21-22 Haziran'da otobüs, metro, metrobüs ücretli mi?





YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'nin duyurusuna göre, öğrenciler ve sınav görevlileri, belirtilen tarihlerde sınav giriş belgeleri veya görevli kimliklerini göstererek İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. Bu kapsamda; İETT ve özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve şehir hatları vapurları ücretsiz ulaşım sağlayacak.

TOPLU TAŞIMA KAÇ SAAT ÜCRETSİZ OLACAK?

Uygulamanın, sınav başlangıç saatinden 2 saat önce başlayıp sınavın bitimini takip eden 2 saate kadar geçerli olacağı belirtildi. Ayrıca, sınava girecek öğrenciler için İstanbul’un 38 farklı ilçesindeki 38 okulda kumanya dağıtımı yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Bu desteklerle İBB, sınav sürecinde öğrencilere moral ve kolaylık sağlamayı hedefliyor.