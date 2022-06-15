YKS ne zaman? TYT, AYT, YDT saat kaçta? TYT, AYT, YDT kaç dakika sürüyor?

15 Haziran 2022 Çarşamba, 14:24

YKS 2022 sınavına girecek olan öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de. ÖSYM, 2022-YKS başvuru kılavuzunu Şubat ayında yayınladı. YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Adaylar şimdi ise heyecanla YKS gününü bekliyor. YKS ne zaman, saat kaçta? YKS kaç dakika sürüyor?

3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğu 2022-YKS 81 il ve Lefkoşa/KKTC dahil olmak üzere 208 sınav merkezinde uygulanacak. TYT'ye 3 milyon 234 bin 409, AYT'ye 2 milyon 56 bin 512, YDT'ye ise 168 bin 430 kişinin katılacak

YKS 2022 NE ZAMAN?

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00'da uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00'da uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:30'da uygulanacak.

YKS kaç dakika sürüyor?

2022-YKS 1. Oturum (TYT): 120 soru 165 dakika

2022-YKS 2. Oturum (AYT): 160 soru 180 dakika

2022-YKS 3. Oturum (YDT): 80 soru 120 dakika

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.