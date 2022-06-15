YKS ne zaman? TYT, AYT, YDT saat kaçta? TYT, AYT, YDT kaç dakika sürüyor?

YKS başvuruları 7 Mart'ta sona erdi. YKS'ye girecek adaylar sınav tarihini merakla bekliyor. Peki YKS ne zaman? TYT, AYT, YDT ne zaman? TYT, AYT, YDT saat kaçta?

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 14:24
YKS ne zaman? TYT, AYT, YDT saat kaçta? TYT, AYT, YDT kaç dakika sürüyor?
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YKS 2022 sınavına girecek olan öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de. ÖSYM, 2022-YKS başvuru kılavuzunu Şubat ayında yayınladı. YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Adaylar şimdi ise heyecanla YKS gününü bekliyor.  YKS ne zaman, saat kaçta? YKS kaç dakika sürüyor?

3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğu 2022-YKS 81 il ve Lefkoşa/KKTC dahil olmak üzere 208 sınav merkezinde uygulanacak. TYT'ye 3 milyon 234 bin 409, AYT'ye 2 milyon 56 bin 512, YDT'ye ise 168 bin 430 kişinin katılacak

YKS 2022 NE ZAMAN? 

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00'da uygulanacak. 

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00'da  uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:30'da uygulanacak.

YKS kaç dakika sürüyor?

2022-YKS 1. Oturum (TYT): 120 soru 165 dakika 

2022-YKS 2. Oturum (AYT): 160 soru 180 dakika

2022-YKS 3. Oturum (YDT): 80 soru 120 dakika

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.


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