YKS ne zaman? TYT, AYT, YDT saat kaçta? TYT, AYT, YDT kaç dakika sürüyor?
YKS başvuruları 7 Mart'ta sona erdi. YKS'ye girecek adaylar sınav tarihini merakla bekliyor. Peki YKS ne zaman? TYT, AYT, YDT ne zaman? TYT, AYT, YDT saat kaçta?
YKS 2022 sınavına girecek olan öğrencilerin gözü kulağı ÖSYM'de. ÖSYM, 2022-YKS başvuru kılavuzunu Şubat ayında yayınladı. YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Adaylar şimdi ise heyecanla YKS gününü bekliyor. YKS ne zaman, saat kaçta? YKS kaç dakika sürüyor?
3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğu 2022-YKS 81 il ve Lefkoşa/KKTC dahil olmak üzere 208 sınav merkezinde uygulanacak. TYT'ye 3 milyon 234 bin 409, AYT'ye 2 milyon 56 bin 512, YDT'ye ise 168 bin 430 kişinin katılacak
YKS 2022 NE ZAMAN?
2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00'da uygulanacak.
2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00'da uygulanacak.
2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:30'da uygulanacak.
YKS kaç dakika sürüyor?
2022-YKS 1. Oturum (TYT): 120 soru 165 dakika
2022-YKS 2. Oturum (AYT): 160 soru 180 dakika
2022-YKS 3. Oturum (YDT): 80 soru 120 dakika
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.
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