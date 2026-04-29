ÖSYM takvimi ile duyurulan YKS için geri sayım başladı. Peki, YKS ne zaman? Üniversite sınavına kaç gün kaldı? 2026 TYT, AYT, YDT oturum tarihleri

YKS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Haziran ayının üçüncü haftasında üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecektir. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin katılacağı sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacaktır. Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran 2026 Pazar sabahı saat 10:15'te, son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün öğleden sonra saat 15:45'te uygulanacaktır.

2026 YKS ERTELENECEK Mİ, SINAV TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki kritik Paraguay mücadelesinin 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle sabah 06:00'da başlayacak olması, sınav güvenliği ve adayların ulaşım trafiği açısından çeşitli soru işaretlerine yol açıyor.