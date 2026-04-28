PMYO ve POMEM mezunları için kritik eşik olan eğitim sonu sınavının ayrıntıları belli oldu. Peki, Polis sınavı ne zaman? 2026 PMYO ve POMEM eğitim sonu sınav tarihi ne zaman?

2026 PMYO VE POMEM EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından paylaşılan resmi takvime göre, PMYO ve POMEM öğrencilerini yakından ilgilendiren eğitim sonu sınavı 13 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak.

PMYO VE POMEM SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sınav uygulama saatleri, mezun olunan eğitim birimine göre değişiklik gösterebiliyor.

Bu kapsamda Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) mezunları için sınavın 09.30’da başlayacağı belirtilirken, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mezunları ise 11.00’de sınava girecek.

Adayların, olası aksaklıkların önüne geçilmesi adına sınav saatinden en az yarım saat önce sınav merkezinde hazır bulunmaları tavsiye ediliyor.