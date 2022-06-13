YKS öncesi son uyarılar: 'Önce doğru beslen sonra kaygıyı yönet'

13 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 18-19 Haziran’da üy ayrı oturumda yapılacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran’da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) de 19 Haziran’da gerçekleşecek.

İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde görevli klinik psikolog Sevgi Umuç, adaylara şu önerilerde bulundu:

- SÜREÇ GEÇİCİ: İçinde bulunduğumuz sürecin geçici olduğunu, şu günlerin sonlanacağını düşünebilirsiniz.

- VERİM ALDIĞINIZ SAATLERDE ÇALIŞIN: En çok verim aldığınız saatlerde ders çalışın. Ders çalışma isteğinizin olmadığı zamanlar yaşayabilirsiniz, o halinize de saygı duymalı, kendinizi zorlamamalısınız.

- GERÇEKÇİ HEDEFLER BELİRLEYİN: Kendinize yapabileceğiniz ölçüde, gerçekçi hedefler belirleyin. Gerçekçi olmayan hedefler ve beklentiler, sizin çalışma motivasyonunuzdan, başarıya olan inancınıza kadar olumsuz tutumlar sergilemenize sebep olabilir.

- OLUMSUZ KONUŞMALARDAN UZAK DURUN: Sınava yönelik olumsuz konuşmalardan ve sosyal medyadaki olası bilgi kirliliğinden uzak kalmaya çalışın.

- MUTLU OLDUĞUNUZ KİŞİLERLE ZAMAN GEÇİRİN: Sosyal ilişkilerinizi bu dönemde daha canlı tutmak sizlere iyi gelebilir. Beraberken kendinizi iyi hissettiğiniz, rahat konuşabildiğiniz kişilerle iletişimde olmaya özen gösterebilirsiniz.

- KEYİF VEREN HOBİLERİ İHMAL ETMEYİN: Size mutluluk veren, keyifli hissettiren hobilerinizi, etkinliklerinizi yapmayı ihmal etmeyin.

- MUTLAKA EGZERSİZ YAPIN: Vücudunuzu hareketsiz bırakmayın, her gün mutlaka 10 dakika bile olsa egzersiz yapabilirsiniz.

KAYGI NASIL AZALIR?

Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Tınaz, sınav kaygısıyla baş edebilmek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı.

- KAYGI OLUMSUZ BİR DUYGU DEĞİL: Kaygının tamamıyla olumsuz bir duygu olmadığını anlamak önemlidir. Kaygı, kişiyi uyarıcı etkiye sahip bir duygudur ve hayali veya gerçeklikte var olan bir tehlikeye karşı uyarır. Kaygıyı ortaya çıkar çıkmaz yok etmeye çalışmak yerine kaygının kişiye ne demeye çalıştığını anlamak kaygıyı dindirecek ilk adım olabilir.

- SINAVA İLİŞKİN OLUMSUZ İNANÇLARI DEĞİŞTİRİN: Bu sınav, kişi başarısız olduğunda hayatının sonu olmadığı gibi sınavdan iyi bir puan aldığında da kişiye mükemmel bir hayat vaat etmez.

- NEFES EGZERSİZİ İYİ GELEBİLİR: Sınava çok iyi bildiğiniz konulardan başlayın. Sınav esnasında kaygı düzeyi arttığında nefes egzersizleri, gevşeme teknikleri denenebilir. Kişi bir süreliğine gözlerini kapatıp kafasını sınavdan uzaklaştırarak nefes alışverişini dinleyebilir.

- MUTLAK BİR SON YOK: Sınavın mutlak bir son olmadığı ve kişinin hayatı boyunca birçok sınavla kendisini deneyeceğini akıldan çıkarmamak önemli.