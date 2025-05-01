YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 YKS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir? YKS ne zaman?
TYT, AYT ve YDT sınavlarına başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi YKS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi öğrenmek için sınav takvimine odaklandı. Peki, YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 YKS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir? YKS ne zaman?
2025 YKS'ye sayılı günler kala, milyonlarca adayın heyecanı dorukta. TYT, AYT ve YDT oturumlarına kısa bir süre kala, üniversite sınavına girecek öğrenciler, sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2025 YKS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir? YKS ne zaman?
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav giriş belgeleri henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Önceki yıllara bakıldığında, YKS sınav giriş yerleri genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılıyor. Bu doğrultuda, 2025 YKS sınav giriş belgelerinin haziran ayının ilk haftasında adayların erişimine sunulması bekleniyor.
YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, 2025 YKS sınavına girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan "https://ais.osym.gov.tr" adresinden alabilecekler.
2025 YKS OTURUM TARİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2025 YKS oturumları şu şekilde olacak:
2025-YKS 1. Oturum (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi
2025-YKS 2. Oturum (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar
2025-YKS 3. Oturum (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar
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