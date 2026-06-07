“YKS sınav yerleri açıklandı mı?” sorusu gündemi meşgul ederken, ÖSYM’nin duyurusu bekleniyor. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2026 YKS sınav tarihi ve giriş belgesi bilgileri

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların en çok merak ettiği başlıkların başında gelen sınav giriş yerleri, ÖSYM’nin önceki yıllardaki takvimine bakıldığında çoğunlukla sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu doğrultuda 2026 YKS sınav giriş belgelerinin de 10 Haziran 2026 civarında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanması öngörülüyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait şifrelerle sisteme giriş yaparak sınava hangi okulda, hangi salonda ve hangi oturumda katılacaklarına dair tüm detayları öğrenebilecek.

YKS SINAV TARİHLERİ

1. Oturum: TYT (Temel Yeterlilik Testi)

20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak olan TYT oturumunda adaylara 165 dakika süre verilecek.

2. Oturum: AYT (Alan Yeterlilik Testi)

21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10:15’te gerçekleştirilecek AYT oturumunda adaylar 180 dakika boyunca soruları yanıtlayacak.

3. Oturum: YDT (Yabancı Dil Testi)

21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15:45’te yapılacak YDT oturumunda ise adaylara 120 dakika süre tanınacak.