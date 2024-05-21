Yayınlanma: 21.05.2024 - 16:42

Güncelleme: 21.05.2024 - 16:42

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için artık son günler. Bir yandan sınava yönelik son hazırlıklarını yapan öğrenciler bir yandan da sınava nerede gireceklerini merak ediyor. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren YKS sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecek.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyecek.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunda olacak.

Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu olacak. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat edecek.

Belgenin ön yüzünde ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret ve benzeri bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacak.