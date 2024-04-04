Yayınlanma: 04.04.2024 - 09:53

Güncelleme: 04.04.2024 - 09:53

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da uygulanacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) başvuruları sona ermişti. Peki, YKS sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

YKS 2024 NE ZAMAN?

Üç oturum halinde yapılacak olan YKS yani üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu olan AYT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. YDT ise AYT'nin hemen ardından aynı gün yani 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 08.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 09.06.2024

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 09.06.2024

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav yerleri sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla birlikte kesinleşecek. Sınav giriş belgelerinin ise kesin olmamakla beraber sınavdan bir hafta öncesinde açıklanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS'nin üç oturumuna ait sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre girişi ile sorgulanabilecek.