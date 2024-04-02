Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavları ne zaman? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı sonuçları açıklandı. Peki, Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavları ne zaman? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçları için bekleyiş sona erdi. AÖF bahar dönemi ara sınavlarının değerlendirme sonucu online sistem üzerinden öğrenilebilecek. Peki, Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavları ne zaman? AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir?
AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
AÖF bahar dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
2023-2024 öğretim yılı Türkiye ve yurt dışı programlarının sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi üzerinden paylaşıldı. 25-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
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