Yayınlanma: 03.04.2024 - 18:31

Güncelleme: 03.04.2024 - 18:31

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu. Fakültenin sayfasında yapılan açıklamayla bahar dönemi sınav takvimi paylaşıldı. Peki, ATA AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri ne zaman?

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi AÖF 2023-2024 eğitim öğretim yılı Bahar Döneminde yani ikinci dönemde Bahar Dönemi Ara Sınavı ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı olmak üzere iki adet sınav gerçekleştirecek. ATA AÖF sınavları üç oturumda yapılacak.

Yapılan açıklamaya göre Bahar Dönemi Ara Sınavı 27-28 Nisan 2024, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 1-2 Haziran 2024, Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 27- 28 Temmuz Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.